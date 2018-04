BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 5 avril 2018



- [VIDEO] Occupation de la plage de l'Ermitage - Le collectif veut l'application de la décision de justice contre les paillotes

- La nuit on éteint les lumières du jeudi 5 avril au dimanche 29 avril

- Lolywood : 3 potes, 1 chaîne Youtube, 400 millions de vues

- Band cochon dénonce : des carcasses de voitures qui pullullent autant que les moustiques

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il fait toujours maussade

Dans un courrier adressé à la préfecture et au maire de Saint-Paul, le collectif de Défense du domaine maritime (DPM) regrette la non application à ce jour de la décision du tribunal administratif de suspendre les autorisations d'occupation temporaires (AOT) du domaine public délivrées à six établissements de plage à l'Ermitage. La juridiction administrative a rendu son arrêt le 16 mars dernier. A noter qu'une action de protestation contre la non application de la cette décision aura lieu ce dimanche 8 avril à partir de 9 heures sur la plage de l'Ermitage

La 10ème édition des Nuits sans lumière est lancée. Dès ce jeudi 5 avril et jusqu'au dimanche 29 avril 2018, "les communes et gestionnaires de l'éclairage public partenaires de l'opération éteindront les éclairages inutiles. Des animations et actions de sensibilisation à la pollution lumineuse seront proposées aux quatre coins de l'île" se félicite le parc national de La Réunion. L'opération a pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux et la population à la problématique de la pollution lumineuse et aux moyens de la réduire.

Le salon de la radio et de la convergence numérique de l'Océan Indien s'est déroulé au Domaine de la piscine à Saint-Denis ce mercredi 4 avril 2018. Pour l'occasion, des invités spéciaux se sont pliés à l'exercice des questions réponses. Les trois compères de la chaîne Youtube Lolywood, Manu, Ugo et Choppa, ont particulièrement été plébiscité par les adolescents venus en renfort voir leurs idoles 2.0 en chair et en os. Les youtubeurs aux deux millions de fans ont répondu à toutes les questions et livré leur vision de la consommation des médias par les jeunes générations.

Band cochon, le site qui répertorie les cochonneries à ciel ouvert dans toute l'île dénonce cette fois-ci des gîtes larvaires bien connu : les carcasses de voitures. Band cochon dénonce " Facile de détourner l'attention avec les océans de plastiques et les pollueurs lointains. L'île de La Réunion ne cesse de mendier des fonds pour la dengue et avant pour le chikungunya. Pourtant, s'il existait une gestion correcte on n'aurait pas tous ces problèmes !"

Il ne va pas faire très beau, en particulier sur l'est, avertit Météo France. "De manière générale, nous restons dans un alizé humide avec de beaux nuages bien joufflus" disent encore les météorologues