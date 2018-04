Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi matin 6 avril 2018 :



- Non, la passion n'excuse pas tout

-Météo France fait le bilan des fortes pluies : Il n'était pas tombé autant d'eau depuis mars 2006

- Sainte-Marie - Selon Christian Annette sept élus de la majorité dénoncent la gestion "désastreuse" du CCAS

-[VIDEO] Une première à La Réunion : La Kanopée, un programme pour construire la ville de demain

-Semaine de la presse à l'école Comment la jeune génération s'informe et voit les médias

-Météo France la di i koné pa ankor si la fé : Une journée plus classique

