Depuis plusieurs semaines, les salariés et les artisans de Bourbon Bois ont engagé un bras de fer contre la direction de la société qui envisage sa fermeture. Prêts à tout pour conserver leur emploi, les salariés ont même proposé de reprendre la société via une scop. Une délégation avait été reçue en préfecture le 8 mars dernier pour trouver une solution. Ce vendredi matin, les salariés et artisans de Bourbon Bois se sont regroupés devant le tribunal de commerce de Champ Fleuri, pancartes à la main. "Casse pas nout courage", c'est le message qu'ils adressaient au directeur de la société Yvon Villain qui était convoqué par le tribunal de commerce à 9 heures ce vendredi. Clara Derfla secrétaire générale d'Union Régional 974 précise " on attend la décision de la justice". Elle espère, tout comme les salariés qu'une issue sera "enfin" trouvée.

