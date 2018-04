Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Jamais depuis 2006 un mois de mars n'avait été aussi pluvieux que celui de cette année, indique Météo France dans son "résumé climatologique" réalisé à partir des éléments disponibles au 3 avril 2018. Conséquences des passages du cyclone Dumazile, de la tempête Emliakim et d'un important épisode pluvieux, il a plu deux fois plus que d'habitude (+120%) à cette période de l'année. Ce qui classe mars 2018 "au deuxième rang des mois de mars les plus pluvieux" soulignent les météorologues en ajoutant que ce mois reste "cependant loin derrière le record de mars 2006" établit lors du passage de la forte tempête tropicale Diwa

