Météo France nous informe que cette journée de vendredi sera plus classique avec un ciel dégagé à l'Ouest mais un voile d'altitude. Voici le bulletin complet de Météo France

Au lever du jour les entrées maritimes de la nuit tardent à s'évacuer. A l'Est d'une ligne allant de Saint-Denis jusqu'à la Pointe de la Table, le ciel est couvert et le relief essuie quelques averses. A l'Ouest de cette ligne, le ciel est dégagé mais un voile d'altitude vient masquer l'astre solaire.



Au fil des heures, les nuages de développement diurne prennent possession des premières pentes, et les averses de débuter à la mi-journée. C'est essentiellement le relief qui est impacté par ces pluies, mais elles débordent aussi en Baie de Saint-Paul et se réactivent entre Saint-Benoit et Sainte-Rose. Ailleurs, le littoral profite d'un temps plus clément.



Le vent de secteur Est est modéré avec des rafales comprises entre 60 et 70 km/h du côté de Sainte-Marie et entre Saint-Louis et Saint-Joseph.



Le thermomètre est en légère baisse avec entre 27 et 29°C sur le littoral, 16°C au Maïdo, 17°C au volcan, entre 23 et 25°C dans les cirques et 19°C au Brulé.



La mer est agité à forte entre l'Étang-Salé et Sainte-Rose due à la houle de Sud-Est. Ailleurs, la mer est peu agitée à agitée.