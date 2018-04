Ci-dessous les événements sportifs du week-end.

Football: 4ème journée de D1

La 4ème journée de championnat D1 aura lieu dimanche après midi à partir de 15h30.

St Pauloise Fc - Ss Jeanne D'Arc

As Marsouins - Ocsa Leopards

As Excelsior - Us Ste Marie

Js St Pierroise - Aj Petite Ile

St Denis Fc - La Tamponnaise

St Louisienne - A.F St Louis

As Ste Suzanne - La Capricorne

Basketball: Demi-finales

Il reste à jouer des demies finales du championnat pré national.

Côté masculin, la rencontre reportée BCSP / TBB est programmée ce samedi à 20h30.

Côté féminin, on jouera une demi-finales belle entre le Port et le BCD ce samedi à 18h30.

Volleyball: Play off

On jouera les quarts de finale retour du championnat R1 masculin vendredi soir avec VB Saint-Pierre - Aigles Blancs (aller 2-3) et samedi soir avec VBC Saint-Leu -VBC Saint-Denis (aller 3-0).

Côté féminin, on jouera pour le compte des demi-finales aller ce samedi à partir de 18h30:

Aigles blancs – SDOVB

St Denis - TGV

Rugby: 5ème journée honneur

La 5ème journée du championnat Honneur aura lieu samedi après midi à partir de 16h30, sans le Port au repos ce week end.

Etang Ssalé – JSB

Tampon – Chaudron

St Gilles – St Pierre

Une seule rencontre est programmée dimanche à 15h00 entre St Paul et le XV Dionysien.

Cyclisme: Critérium du VCSD

La 6ème épreuve route de la saison aura lieu ce dimanche en circuit (1,9km/Tour) dans la Zone Aéroportuaire de Gillot Roland Garros de la commune de Sainte Marie. La journée débutera comme toujours avec les jeunes à partir de la catégorie minime à 8h00, puis se poursuivra avec les féminines, les pass, les cadets et les non licenciés pour laisser place aux élites à 11h30 pour 1h30 de course en circuit avant d'être libérés en direction de Beauséjour (5,5km) où sera jugée l'arrivée.

VTT: 3ème coupe de descente

La 3ème manche de la coupe régionale DH aura lieu ce dimanche sur la piste Papangue du Tévelave organisée par le club Riding Company. La 1ère manche est programmée à 9h30 puis la seconde 40 minutes après le passage du dernier pilote de la 1ère manche. Comme d'habitude, le classement se fera au meilleur chrono des deux manches sauf pour la catégorie enduro où l'on prendra en compte le cumul.

BMX: Championnat régional

Le BCO organise dimanche le championnat régional de BMX sur la piste de Cambaie à St Paul. Les essais commenceront à 8h30 pour un début de compétition à 10h00 avec les manches qualificatives, suivies des demi-finales et finales.

Boxe thai: 1Contrôlable Trophy chapitre 4

L' United Boxing Club de la Source organise un gala international de boxe thai ce samedi au gymnase de Bellepierre à partir de 20h00 avec des combattants de Thailande, de Madagascar et de métropole. Au programme, 4 combats internationaux, 3 combats pro et 7 combats élites.

Karaté: Championnat régional interdisciplines

Le Championnat Contact Inter Disciplines juniors et séniors aura lieu ce dimanche au gymnase de Bellepierre à partir de 8h00. Il est qualificatif pour les prochains championnats de France.

Trail: Trail des deux rivières

Le SPAC2S organise le trail des deux rivières, qui constitue la 1ère manche du challenge City Sport, ce samedi à St Joseph. Le départ sera donné à 5h00 pour 62km et 2700m de dénivelé via Grand Galet, Cap Blanc, la plaine des sables, Foc Foc (passage de relais pour les duos), Oratoire Ste Thérèse, Textor, Nez de Boeuf et retour par la rivière des remparts. 400 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Trail: Boucle de Bassin Vital

Le BNA organise sa traditionnelle boucle du Bassin Vital ce dimanche à St Paul. Le départ se fera à 7h00 du stade Willy Aubras où sera également jugée l'arrivée. Les concurrents feront donc une boucle avant de rejoindre les hauts de St Paul par les sentiers. Le parcours totalisera 22,6km pour 1000m de dénivelé. On devrait assister à une belle bagarre côté féminin entre Fleur Santos Da Silva, Fatima Hibon et Hortense Bègue, alors que les favoris masculins ne se sont pas encore fait connaitre comme souvent...

Triathlon: Xterra Réunion

L'ORT organise le Xterra Réunion ce week end à la Saline les bains. Faute de subventions, il n'y aura pas de course pro cette année. En revanche, plus de 250 compétiteurs sont attendus pour cette épreuve phare de la saison.

Samedi la journée sera consacré à l'aquathlon sur la plage d eTrou d'eau et au trail de 14km proposé sur le parcours course à pied du Xterra avec en bonus l'ascension-descente de la ravine tabac.

Dimanche aura lieu de xterra (1500m natation, 30km vtt et 10km trail) à faire en solo ou en équipe, ou même en formule duathlon où la natation est remplacée par la course à pied. Le départ se fera également de la plage de trou d'eau. La natation se fera en lagon puis le vtt empruntera les entiers de St Gilles sous le golf puis direction la ravine tabac pour une descente technique avant d'entreprendre 10km de trail du côté de Trois Bassins.

Auto: 3ème rallye régional Denis Hoarau

Le rallye régional Denis Hoarau aura lieu ce samedi sur la commune de St Benoit. Les deux spéciales Bethléem (3,9km) et Ste Marguerite (9,1km) seront à parcourir trois fois chacune. Le rallye totalisera donc 39km de spéciales pour un total de 140km avec les liaisons. Le parc assistance se tiendra sur l'aire foraine de St Benoit.

Moto: 2ème manche de monobike

Le Racer Moto Club organise dimanche la seconde manche du championnat régional de monobike sur la piste de la Jamaique à St Denis. Les premiers départs seront donnés à 8h00.

Canne de combat: Open de Toulouse

La sélection réunionnaise de canne de combat s'est envolée hier pour disputer l’Open de Toulouse ce week end. Cette compétition est très relevée puisqu’on y trouve les mêmes tireurs qu’au championnat de France avec en plus quelques bons tireurs étrangers. Ce sera l’occasion pour Kéren Descorsier et Wilfrid Rechichou de se mesurer à la concurrence des licenciés boxe française après leur finale en octobre dernier de l’Open de France UFOLEP (Kéren Descorsier vainqueur 17-14). Ces deux tireurs ont déjà battu tous les meilleurs mondiaux de la discipline, à l’exception de Benjamin LATT (champion du monde en titre) qui n’a jamais souhaité combattre en Ufolep. Espérons que cette fois ci nos tireurs puissent enfin le rencontrer… Fabien Rodriguez, le troisième tireur sélectionné n’avait pu s’exprimer correctement à l’Open de France, victime d’un torticolis le matin de la compétition. Celui qui décrocha le titre de meilleur espoir de l’année en 2017 espère bien montrer son vrai niveau dans le sillage de ses deux leader et néanmoins amis. Deux créopolitains rejoindront sur place la délégation : Vincent Robert et Charlotte Payet, grande favorite de la compétition. Les tireurs seront coachés par Alain Descorsier.

Pour tout savoir sur la compétition : http://www. toulousecannedecombat.com/ open-de-toulouse-2018/