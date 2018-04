La Kanopé, un projet pour redynamiser le coeur de ville de La Possession a été présenté il y a quelques jours aux Possessionnais. Ce programme unique sur le territoire a pour objectif de ramener le commerce au centre de la ville. Un tendance forte sur le plan national, mais une première à La Réunion. Ce programme est un outil pour lutter contre l'évasion commerciale évaluée à 77% à La Possession, un territoire qui accueillera 40 000 habitants d'ici 2025.

Avec une consommation des ménages en hausse de 3,6 % et 2,8 millions de m2 de surfaces en immobilier entreprise, La Réunion est portée par une dynamique forte de développement et amorce aujourd’hui un nouveau virage dans son offre commerciale.

La Kanopée ouvrira ses portes en 2021 au Cœur de Ville de La Possession, le nouvel écoquartier qui sort de terre en 2018 et accueille déjà ses premiers habitants. Sa conception urbaine innovante favorise le commerce, les services et les loisirs de proximité, améliorant ainsi le confort des habitants et des professionnels, tout en créant un pôle d’attractivité pour l’ensemble de la commune et de la zone ouest de l’île.

1 700 logements, des crèches et micro-crèches, 2 groupes scolaires, 1 maison de santé, de l’agriculture urbaine, de nouvelles voies de circulation… Le Cœur de Ville de La Possession est un projet phare de la Ville de La Possession, d’un montant total de 350 millions d’euros d’investissement, qui vise ainsi à recréer une vraie centralité, souhaitée par les 40 000 habitants de La Possession de 2025.

La Kanopée, un projet de centre ville générateur d’attractivité et de performance commerciale.

Aujourd’hui, La Possession est face à un paradoxe : Alors que le revenu médian des ménages est supérieur à celui de la moyenne nationale et que 1 000 nouveaux habitants arrivent chaque année, la ville reste sous équipée commercialement avec 98% d’évasion commerciale en non alimentaire (63% en alimentaire soit une moyenne de 77%) et une surface de vente par habitant 60% inférieure au reste du territoire. Face à un potentiel commercial important, l’enjeu est de créer un véritable centre commercial à ciel ouvert au centre de la ville, pour profiter d’une zone de chalandise en pleine expansion.

-La Kanopée, le commerce au centre de la ville-

La Kanopée est le coeur commerçant de l’Ecoquartier Coeur de Ville. Centre commercial à ciel ouvert, c’est un projet mixte alliant activités commerciales, bureaux, habitations, services, équipements publics. Une mixité des usages au service d’une qualité de vie totalement renouvelée pour les Possessionnais. La Kanopée est une nouvelle façon d’imaginer l’hyper centre-ville pour répondre aux enjeux et aux besoins de consommation d’aujourd’hui. Un programme innovant à La Réunion qui favorise l’expérience et anticipe les usages actuels et futurs de la ville.

Smart City, l’ensemble urbain va apporter des fonctionnalités nouvelles aux commerces du centre ville et faciliter l’expérience client.

A contre courant du développement de centres commerciaux en périphérie, la Kanopée constitue le 1er centre ville de l’île disposant d’un centre commercial à ciel ouvert. Le retour du commerce en centre ville est une tendance qui revient en force au plan national avec le plan d’action coeur de ville soutenu par l’Etat dans les petites et moyennes villes de France afin de revitaliser les centres urbains.

Plus de 100 000 personnes résident ou travaillent à moins de 20 minutes de LA Kanopéepour un marché alimentaire de plus de 80 M€.

Le plan de merchandising, élaboré également grâce à l’expertise d’un cabinet d’études spécialisées, vise à répondre aux besoins des habitants et actifs de la zone et à offrir aux commerçants un cadre d’exploitation attractif et sécurisant.

-L’Ecoquartier et la Smart City-

Au coeur du projet une moyenne surface alimentaire, véritable locomotive de la Kanopée avec une volonté de positionner une enseigne qui adopte la dimension de centre-ville shopping, produits frais, produits locaux, snacking,etc. Des rayons non-alimentaires valorisés, pour compléter l’offre shopping, tout en assurant un positionnement prix compétitif par rapport aux enseignes spécialisées.

Au-delà du plan de merchandising, Inovista, le commercialisateur exclusif de la Kanopée souhaite trouver un bon équilibre entre enseignes nationales, enseignes locales fortes et nouvelles enseignes.

Un appel à projet est lancé jusqu’au 22 juin 2018 pour permettre à tout commerçant ou enseigne de déposer leur dossier pour un espace commercial

www.ipreunion.com