BONJOUR. Voici les titres développés ce samedi 7 avril 2018 :



-Licencié après deux accidents de travail : Un ancien facteur se bat contre la Poste

-Sainte-Suzanne - Championnat régional : L'élite du canoë kayak attendue au stade des eaux vives

-Réseau de bus Des billets sans contact pour Car Jaune

-Tandis que le secteur traverse "une des pires crises de son histoire" : La Fédération réunionnaise du BTP continue de résister

-Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : Le soleil est de nouveau là

Licencié après deux accidents de travail : Un ancien facteur se bat contre la Poste

Un ancien facteur de la Poste de Saint-Louis, Frantz Dambreville, se bat contre l'institution pour retrouver "une vie normale". Après avoir été victime de deux accidents de travail à la poste de Saint-Louis et de l'Etang Salé, il a enchaîné les hospitalisations et les arrêts maladies. Reconnu travailleur handicapé, l'entreprise devait lui proposer un poste aménagé mais le salarié a été licencié. La direction de la Poste de Saint-Louis étant directement en cause, l'ancien facteur a entamé une procédure contre son ancienne entreprise. La Poste dit que la réglementation a été respectée à la lettre et que son ancien salarié a refusé "plusieurs propositions"

Sainte-Suzanne - Championnat régional : L'élite du canoë kayak attendue au stade des eaux vives

Le Niagara canoë kayak club (Sainte-Suzanne) organise ce dimanche 8 avril 2018 son premier combiné de la saison inscrit au championnat régional de slalom et de descente. La compétition est ouverte aux cadets, juniors, séniors, vétérans et et aux minimes possédant la PV-EVI (2005/2004). Entre 50 et 70 compétiteurs sont attendus.

Réseau de bus Des billets sans contact pour Car Jaune

Après le wifi à bord de tous ses véhicules, le réseau interurbain lance à partir du lundi 9 avril 2018 son nouveau système de billettique sans contact. "Cette innovation s'inscrit dans la stratégie de développement de nouvelles solutions de mobilité connectées, pour les voyageurs du réseau" indique Car Jaune. La carte Y Pass devient ainsi le nouveau support sans contact pour les titres de transport occasionnels et les abonnements.

Tandis que le secteur traverse "une des pires crises de son histoire" : La Fédération réunionnaise du BTP continue de résister

"Nous acteurs du BTP, allons résister", c'est ainsi que s'est ouverte l'assemblée générale de la Fédération réunionnaise du Bâtiment et Travaux Publics ce vendredi 6 avril 2018 à la Nordev. Le Président régional Bernard Siriex a évoqué les difficultés du secteurs, mais a aussi tenu à rappeler que le secteur "va résister à l'une des pires crises de son histoire". Les députées Nathalie Bassire et Nadia Ramassamy étaient présentes à cette assemblée générale. Les acteurs du BTP local ont exprimé leurs difficultés et exposer leurs requêtes envers l'état,notamment une adaptation de la législation pour les Outre-mers et un report du paiement des charges sociales.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : Le soleil est de nouveau là

Le soleil est de retour ce samedi 7 avril 2018 sur la majeure partie de La Réunion, affirme Météo France