Ce samedi 7 avril 2018, le reggae va résonner du côté du parc Expobat de Saint-Paul. La scène accueille la deuxième soirée de la première édition du festival "Terre de reggae". Seront également présents ce soir de jeunes talents locaux ainsi qu'Aim a nou, Jessica Persée ou encore Progression.

"Sweet sweet fanta diallo ouh ouh !" Vous êtes prêts à le chanter en coeur avec Alpha Blondy ? L'artiste se produira sur la scène du parc Expobat à Saint-Paul ce soir. Il y fêtera ses 34 ans de carrière musicale en live avec l'ensemble de ses musiciens. Ce n'est pas la première fois que le chanteur vient à La Réunion, mais à chacune de ses visites, il sait réjouir son public.

Cette prestation couronne et clôture la première édition du festival "Terre de reggae". L'événement a accueilli une myriade d'artistes. Ce vendredi, ce sont des jeunes talents locaux ainsi que Ra Natty Baby et Pablo Moses qui ont ouvert le bal. Rendez-vous ce soir pour aller applaudir Alpha Blondy et bien d'autres !

Samedi 07 avril 2018

18 heures - Ouverture des portes

19 heures - Jeunes talents locaux

20 heures - Lead Seggae / Malogué avec: Progression,Billy (Nout'Racine), Aim à nou, Jessica Persée, Cyclone (Philippe) Daoud ... et bien d'autres encore

22 heures 30 - Alpha Blondy & The Solar System concert anniversaire 40 ans !

Imaz Press avait fait gagner 20 places pour aller applaudir l'artiste. Parmi les 10 gagnants, une personne n'a pas pu être retrouvée et ne s'est pas non plus manifestée. Il s'agit d'Imani Cazambove. Nous avons donc décidé de faire profiter une autre personne qui avait participé à notre jeu sur Facebook. Félicitations à Chlo-tzi COmme TOii qui repart avec ses deux places. Et bon concert !