Un ancien facteur de la Poste de Saint-Louis, Frantz Dambreville, se bat contre l'institution pour retrouver "une vie normale". Après avoir été victime de deux accidents de travail à la poste de Saint-Louis et de l'Etang Salé, il a enchaîné les hospitalisations et les arrêts maladies. Reconnu travailleur handicapé, l'entreprise devait lui proposer un poste aménagé mais le salarié a été licencié. La direction de la Poste de Saint-Louis étant directement en cause, l'ancien facteur a entamé une procédure contre son ancienne entreprise. La Poste dit que la réglementation a été respectée à la lettre et que son ancien salarié a refusé "plusieurs propositions"

