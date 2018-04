Le soleil est de retour ce samedi 7 avril 2018 sur la majeure partie de La Réunion, affirme Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Après une nuit un peu chaotique dans l'Est, les dernières entrées maritimes s'accompagnent de beau paquets nuageux avec des averses parfois marquées sur les hauteurs de Sainte Rose et le flanc Est du Volcan. Mais, dès le lever du jour, le temps s'améliore au fil des heures sur ces mêmes zones. Ailleurs, surtout dans l'Ouest, le temps est agréable et bien ensoleillé.

Le reste de la matinée est agréable sur une majeure partie de l'île, seul le flanc Est du volcan est encore concerné par les nuages et de petites averses.

L'après-midi, dans l'Ouest et le Nord-Ouest, les nuages d'évolution diurne occupent une partie des pentes avec des averses. Le relief est plus concerné par ces précipitations avec un risque de débordement vers Saint-Paul et La Possession. Dans l'intérieur, les nuages sont présents mais sans grande conséquence, les plages de l'Ouest bénéficient d'un temps globalement agréable.

Les températures maximales s'échelonnent le long des littoraux de 30 à 32°C et de 18 à 20°C au Maïdo et au Volcan.

Quant au vent de secteur Est, il est modéré à localement assez-fort. Il souffle sur le littoral Nord avec des rafales de 60 à 70 km/h ainsi que de Saint-Pierre à Saint-Joseph et sur les sommets avec des pointes de 70 à 80 km/h.

La mer agitée à forte de l'Étang-Salé à Sainte-Rose en passant par la pointe de la Table avec une houle modérée de Sud-Est (2m50 à 3m). Ailleurs, la mer est peu agitée à agitée.