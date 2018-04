Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

"Nous acteurs du BTP, allons résister", c'est ainsi que s'est ouverte l'assemblée générale de la Fédération réunionnaise du Bâtiment et Travaux Publics ce vendredi 6 avril 2018 à la Nordev. Le Président régional Bernard Siriex a évoqué les difficultés du secteurs, mais a aussi tenu à rappeler que le secteur "va résister à l'une des pires crises de son histoire". Les députées Nathalie Bassire et Nadia Ramassamy étaient présentes à cette assemblée générale. Les acteurs du BTP local ont exprimé leurs difficultés et exposer leurs requêtes envers l'état,notamment une adaptation de la législation pour les Outre-mers et un report du paiement des charges sociales.

"Nous acteurs du BTP, allons résister", c'est ainsi que s'est ouverte l'assemblée générale de la Fédération réunionnaise du Bâtiment et Travaux Publics ce vendredi 6 avril 2018 à la Nordev. Le Président régional Bernard Siriex a évoqué les difficultés du secteurs, mais a aussi tenu à rappeler que le secteur "va résister à l'une des pires crises de son histoire". Les députées Nathalie Bassire et Nadia Ramassamy étaient présentes à cette assemblée générale. Les acteurs du BTP local ont exprimé leurs difficultés et exposer leurs requêtes envers l'état,notamment une adaptation de la législation pour les Outre-mers et un report du paiement des charges sociales.