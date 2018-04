Ce samedi 7 avril 2018, la zone de la friche au Port accueille l'événement 100 % hip-hop "Battle of the year". Sept crews vont s'affronter afin d'obtenir leur ticket pour la compétition nationale. La manifestation portoise est organisée en collaboration avec le Village Titan et Solid'Art.

B-boys et b-girls vont donner le ton ce samedi au Port ! Le Battle of the Year revient dès 18 heures sur la zone de la Friche. Sept crews vont s'affronter afin de conquérir le titre BOTY Réunion 2018. Et surtout pour remporter un ticket direction le "Monster Bladter Boty France 2018", les 4 et 5 mai prochains à Montpellier.

Avec plus de 32 qualifications à travers le monde, le Battle of the year est tout simplement une des plus grandes manifestations de breakdance et de culture hip-hop dans le monde. Ce soir, au Port, c'est DJ Tajmahal et MC Malik qui donneront le ton. Dans le jury : Bboy Yashiro, Bboy Nasso et Bboy Menno. Fai-play, esprit d'équipe et créativité seront les compétences évaluées.

Pour les intéressés, le tarif sur place est à 12 euros. Pour les enfants de 0 à 12 ans, il est à 10 euros.