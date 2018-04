L'Université de La Réunion poursuit le tissage de liens forts avec les universités chinoises. Dans le cadre de la visite officielle de la délégation régionale à Tianjin, le Président de l'Université de La Réunion, Frédéric Miranville a rencontré la Présidence de l'Université de Tianjin. L'occasion de renforcer les partenariats existants et d'intensifier les collaborations, en prenant appui sur la nouvelle antenne installée par la collectivité régionale afin d'ancrer le positionnement de l'Université de La Réunion comme référence sur l'axe Asie-Afrique.

Première rencontre officielle entre Frédéric Miranville la Présidence de l'Université de Tianjin. Les présidences des deux universités, qui collaborent depuis 4 années, ont pu échanger dans l'optique de développer leur partenariat.

Aujourd'hui, celui-ci consiste à permettre l'apprentissage du Français aux étudiants venus de Tianjin. Les deux universités souhaitent aujourd'hui mettre en place des échanges d'enseignants et d'étudiants sur les secteurs de la gestion, du droit et de l'art, notamment.

"Nous souhaitons ancrer notre positionnement comme université de référence sur l'axe Afrique-Asie. Nous sommes en phase avec l'Université de Tianjin concernant le développement de nos collaborations. Et grâce à l'appui sur place de l'antenne de la Région Réunion, nous étendrons ce partenariat dans les mois à venir. J'ai par ailleurs invité le Président Zhong Denghua à nous rendre visite prochainement ", indique Frédéric Miranville L'Université de La Réunion et les universités chinoises, histoire d'une longue collaboration

L'Université de La Réunion possède un long historique de coopération avec les universités chinoises, qui s'est résolument intensifié ces dernières années. En décembre 2017, l'Institut Confucius de l'établissement recevait le prix du "Meilleur Institut Confucius de l'année" lors de l'assemblée générale des Instituts Confucius qui se tenait à Xi'an, en Chine.

Toujours en 2017, deux conventions avec l'Université de Tianjin ont été signées, mettant en place le diplôme universitaire LEF (lettres et d'études françaises), dispensé au sein de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines et ouvert aux étudiants chinois.

Ces prochains mois, de nouvelles conventions devraient être signées avec plusieurs universités chinoises, sous l'égide de la Direction des relations internationales de l'Université de La Réunion. solidaire