La gendarmerie a effectué des contrôles sur Saint-Gilles dans la nuit de samedi à dimanche. Voicivoici le bilan du contrôle renforcé réalisé en seconde partie de nuit aux abords des établissements festifs de ST-GILLES et l'Ermitage.17 militaires de l'EDSR, renforcés 6 gendarmes mobiles et 6 réservistes ont procédé au contrôle de plus de 450 véhicules.

