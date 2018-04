La manifestation contre les paillotes de plage ont suscité plusieurs réactions. Après le réaction du préfet et du maire de Saint-Paul, c'est le député Thierry Robert qui réagit. Ci-après son communiqué :

Ce dimanche 8 Avril, plusieurs personnes se sont réunies contre les paillotes de plage à l’Hermitage.

Ces personnes contestent la non application pour l’heure de la récente décision de justice de suspendre les autorisations d’occupation du domaine public maritime.

Depuis des mois, je demande à ce que, sous l’égide de la Préfecture, l’ensemble des acteurs, professionnels, riverains et citoyens se réunissent autour d’une table pour trouver une solution juste et équilibrée sur ce sujet, sur ces cohabitations.



Car, oui, notre environnement et nos plages doivent être préservés. Oui, les plages ne doivent pas être privatisées et oui, l’activité économique de l’île, le développement touristique doit se poursuivre. C’est d’ailleurs cette même idée que je défends depuis des années en me mobilisant contre le projet de carrière à Bois Blanc, par exemple.

Je comprends la colère de certains citoyens, comme je peux entendre leur sentiment d’injustice, les incompréhensions.

Je comprends aussi les inquiétudes des restaurateurs, de celles et ceux qui ont investi, travaillé pour, comme chaque Réunionnais le souhaite, espérer pouvoir gagner correctement sa vie. Je comprends l’angoisse de toutes ces familles qui vivent, grâce à ces restaurants en bord de mer.

En tout état de cause, rien ne peut justifier des actes visant à vouloir faire justice soi-même.

Il y a un juste milieu à trouver, qui aille à tout le monde et il faut sûrement un peu de temps pour qu’il se mette en place.

Gardons-nous des conclusions hâtives comme des manœuvres politiciennes. C’est un appel solennel que je lance, à la responsabilité de chacun, à un retour au calme et à des discussions apaisées.

Thierry ROBERT

Député de la 7ème circonscription de La Réunion