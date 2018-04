Mercredi 21 mars 2018, une quarantaine de jeunes, ont suivi la session 2018 de la formation militaire air (FM Air), achevaient leur formation et se voyaient remettre leur diplôme lors d'une cérémonie officielle organisée sur le détachement air 181 " Lieutenant Roland Garros ".

Après deux semaines riches en expériences destinées à l’apprentissage des bases du métier de militaire, c’est avec une grande fierté que ces jeunes stagiaires, âgés pour la plupart de 16 à 30 ans recevaient leur diplôme devant leur famille venue les féliciter.



La FM Air est organisée chaque année sur le DA et se déroule en deux temps : une phase d’externat de 5 jours au total et une phase d’internat de 10 jours ; cette dernière s’est déroulée du 12 au 21 mars.

La formation qui respecte les modules de la formation militaire initiale réserve (FMIR) qui peut être réalisée sur les bases aériennes en métropole, intègre une partie théorique et une partie pratique (internat principalement) ; elle est essentiellement dirigée par le personnel de réserve du DA 181.



Au programme : discipline militaire, conférences, topographie, manœuvre à pieds, tir, sport, etc.

La phase d’internat qui s’est déroulée sur le camp militaire de la Plaine des Cafres les a notamment confrontés à la vie en collectivité. Les jeunes ont pu concrètement vivre la cohésion et l’entraides

Quelques-uns souscriront un contrat dans la réserve ou s’engageront dans l’armée de l’air dans les mois/années à venir et pour l’un d’entre eux c’était déjà du concret : il s’agissait pour lui de réaliser sa formation militaire initiale puisqu’ils’est engagé en qualité de volontaire de l’armée de l’air sur le DA 181 il y a quelques semaines.

