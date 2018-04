Les opposants à l'occupation du domaine maritime public par les paillotes se rassemblent ce dimanche 8 avril à partir de 9 heures sur la plage de l'Ermitage. Pour rappel, le collectif de la défense du DPM (domaine maritime public) regrette la non application à ce jour de la décision du tribunal administratif de suspendre les autorisations d'occupation temporaires (AOT) du domaine public délivrées à six établissements de plage à l'Ermitage. La juridiction administrative a rendu son arrêt le 16 mars dernier. Ni l'Etat ni la mairie de Saint-Paul n'ont donné suite à cette décision de suspension. Un retard que le Collectif qualifie de "prise de risque inconsidérée".

Dans un communiqué publié vendredi après-midi , le député Jean Hugues Ratenon annonce qu'il sera présent au rassemblement car, dit-il "c'est avec un grand étonnement que j'ai appris que la Préfecture et la Mairie de St Paul s'accordaient du sursis, sans limite, pour faire exécuter la décision de justice". "Député, ayant pour mission de proposer et de voter des lois dans l'intérêt général, je ne peux pas accepter que l'on bafoue ainsi ouvertement la loi" ajoutfe Jean Hugues Ratenon.

"Quand une famille lambda est condamné à la destruction de sa construction sans permis, les pouvoirs publics ne tardent pas à faire démolir la construction au nom de la loi.

Alors pourquoi cette attitude de tolérance pour les propriétaires des restaurants sur la plage de l'Ermitage ?" s'indigne le député qui termine en invitant "tous les Réunionnais qui refusent une application de la loi selon que l'on soit riches ou pauvres; noirs ou blancs; gros ou maigres, à se joindre à cette manifestation".

Pour rappel, le collectif de défense du DPM a écrit au préfet et au maire de Saint-Paul pour souligne qu'un "jugement a été rendu et le juge a demandé la suspension des autorisations d'occupation temporaires (AOT) des six établissements de la plage" note dans son courrier le collectif de Défense du domaine maritime.

Le collectif souligne avoir "appris par la presse en date du 26 et 27 mars 2018 d'un temps de pause ou d'attente de la part de l'État, de ses services, de la mairie de Saint-Paul". Disant prendre "note de la position" et affirmant poursuivre le "combat de faire une application stricte de la loi sur les plages réunionnaises", la structure lance : "nous regrettons que les exploitants des établissements ne fassent pas preuve de respect d'une décision de justice. Nous regrettons que le maire de Saint-Paul (gestionnaire du DPM) ne fasse pas constater d'une activité illégale sur le DPM. Nous regrettons que les salariés de ces établissements soient livrés à eux-mêmes et qu'une campagne de manipulation et de désinformation soient mises en place"

Le collectif affirme faire " toujours confiance à la justice de (notre) pays" et espérer "un dénouement proche de la situation". Mais ajoute-il, "nous devons vous alerter que le "menfoutisme", le manque de respect, le bras d'honneur voire même l'arrogance des exploitants des paillotes qui fracturent et divisent les Réunionnais".

