Pour cette journée du dimanche 8 avril 2018, Météo France annonce des avers sur l'Est et le Sud et du vent sur le reste de l'île. Voici le bulletin complet de Météo France.

Si l'atmosphère est devenue bien plus sèche sur la plupart des régions, l'humidité persiste dans la région du Volcan et ses alentours. L'alizé entretient un régime d'averses fréquentes sur la région des Grandes Pentes avec des débordements jusqu'à Petite Ile dans le Sud, St-Benoit, Bras-Panon, ou St-André vers le nord. Pas d'amélioration à attendre de cette journée dominicale dans ce coin la. Ailleurs, on profite d'éclaircies plus ou moins larges sans pluies vraiment significatives. Même les averses sur les Hauts de l'Ouest l'après-midi sont discrètes avec toutefois un risque de pluie avéré sur la route en corniche.



Le vent marque un peu le pas par rapport aux 2 journées précédentes, rafales maximales prévues entre 60 et 70 km/h sur St-Pierre, un peu moins de 60 sur St-Denis. L'état de la mer reste inchangé, forte sur la côte soumise à la houle entre Grande Anse et la Pointe du Champ Borne, agitée sur les littoraux nord et sud, mais peu agitée voire belle de la Pointe de l'Etang Salé en remontant jusqu'à la Grande Chaloupe.