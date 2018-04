Voici un bilan du week-end écoulé témoignant d'une activité particulièrement chargée sur les routes surveillées par les gendarmes des unités territoriales et de l'EDSR.

OPERATION ANTI-POUSSE

Un contrôle destiné à contraindre les "pousseurs" au respect des règles du code de la route a mobilisés 20 personnels constitués de militaires de la compagnie de ST-PAUL, de réservistes et de gendarmes mobiles dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'est déroulé en présence du Général, commandant la gendarmerie de l'Outre-mer, du Cdt. de compagnie et du Sous-préfet de St-Paul.

Cette opération a permis le contrôle d'environ 200 véhicules et la constatations de 74 infractions infractions :

- 15 alcoolémies dont 11 délits ;

- 1 détention de stupéfiants ;

- 5 contraventions relevant le bruit excessif des véhicules;

- 11 contraventions relative aux fumées opaques émises;

- 1 défaut d'assurance;

- 9 infractions relatives à l'équipement du véhicule (feux, pneu lisses)

- 27 infractions relatives aux documents et contrôles techniques.

Ce dispositif a permis également l'arrestations de 2 individus qui ont commis un refus d'obtempérer avec véhicule volé . Ils ont été placés en garde à vue.

CONTROLES ALCOOLEMIE

Dans la nuit de samedi à dimanche, les unités de gendarmeries se sont mobilisées pour combattre l'alcoolisation excessive des usagers qui provoque de trop nombreux drames routiers. Les résultats parvenus ce soir font remonter Au total 61 infractions relevées :

- 26 CEA Délits taux le plus élevé 1,00 mg/litre d'air

- 35 CEA contraventions ; A noter, 3 jeunes conducteurs dont un en délit.

A noter la mise en garde à vue d'un piéton à la BMO de ST-PAUL pour outrage rébellion et menaces. Celui-ci est venu à pied filmer le poste de contrôle du rond-point chic escale et a refuse de cesser et de quitter les lieux malgré plusieurs injonctions. Il a ensuite outragé et menacé les gendarmes de violences physiques qui ont alors procédé à son interpellation n'employant que la force nécessaire. Il devra répondre de ces faits devant le tribunal correctionnel de ST-DENIS le 06/07/2018.

CONTROLES VITESSE



- 18 excès de vitesse avec interception des conducteurs ont été constatés par l'EDSR dont un supérieur à 50 km/h sur RN1 route du Littoral à La Possession vers St Pierre - VL90/VE150/VR142 pour un véhicule qui suivait une ambulance en intervention sous le signe de l'urgence ! Le permis de conduire a été retenu sur le champ. Un autre conducteur en excès de vitesse de + de 20 km/h conduisait avec alcoolémie positive de 0,38 mg/l !

A noter également que sur une centaine de clichés enregistrés par les radars embarqués, une quinzaine concernaient des motos qui revenaient de la messe des motards !

Au bilan l'action des gendarmes a permis de relever depuis vendredi soir au moins 76 infractions concernant l'alcoolisation des conducteurs ! Les messages de prévention destinés à sensibiliser les usagers à ce véritable fléau de l'insécurité routière, semblent imperceptibles pour bon nombre d'entre-eux.