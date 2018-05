Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 7 heures

Du vendredi 8 juin au dimanche 10 juin 2018, la Halle des manifestations du Port ouvre ses portes à la 3eme édition du Salon du bébé et de la petite enfance. Ce sont les papas qui sont mis à l'honneur cette année. L'événement est une occasion pour les parents et les futurs parents d'échanger et de partager leurs expériences avec les professionnels et obtenir des conseils. Des conférences, des jeux, des animations et l'élection du plus beau bébé sont programmés. L'entrée est gratuite.

