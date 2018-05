C'est le dernier coup de com des Brasseries de Bourbon : des bières Dodo à l'effigie de quartiers de La Réunion. A l'heure où le fléau de l'alcoolisme est érigé en combat prioritaire, cet amalgame entre bière et certains quartiers de l'île passe mal pour certains

"La Dodo Kartier en Lèr", tel est le slogan de cette nouvelle édition de la célèbre bière réunionnaise. La campagne de publicité se décline en affiches 4mx3m et en pavés publicitaire, y compris sur notre site. Au total, ce sont 24 quartiers de La Réunion qui sont mis en avant, tels que Boucan Canot, Titan Le Port, le Chaudron, Hell-Bourg, Camélia, Manapany, le Gol ou encore la Cressonnière.

Interrogées par Imaz Press, les Brasseries de Bourbon disent être "une entreprise locale très attachée à son île et à son patrimoine local". Rappelant que "la bière Dodo est une marque de référence sur l’île", les Brasseries ajoutent qu'à travers "cette campagne et la création de ces nouvelles étiquettes collector, la marque Dodo a voulu rendre hommage à ses origines, et mettre en valeur les différents quartiers des quatre coins de l'île ; des quartiers qui sont chacun marqués par leurs spécificités et leur diversité (…)". L'entreprise ajoute que sa volonté " est de refléter le pluralisme culturel et paysager de l’île" et qu'elle a travaillé avec des illustrateurs et des artistes locaux pour réaliser le graphisme de ces 24 étiquettes.

Malgré cet argumentaire marketing, l’initiative passe mal auprès de certains comme l’illustre la réaction de Charles Moyac, conseiller municipal de Saint-Paul, sur les réseaux sociaux : "Mon kartié en lér su un bouteille la rak ? Samém son gayar, samêm son tout’ ? Sa la honte sa té, Mon kartié pa in goyave à tér", s’insurge-t-il.

Une manière de s'interroger sur l’intérêt de cette démarche semblant créer un lien pernicieux entre certains quartiers de La Réunion et une bouteille d’alcool.

L’initiative pourrait pourtant être profitable aux quartiers, à condition qu’elle soit liée à des actions, telles qu’un soutien aux projets associatifs de proximité ou des démarches de sensibilisation et de prévention contre l’addiction à l’alcool.

Un argument que les Brasseries de Bourbon déclare avoir retenu puisque l'entreprise se dit "engagé dans la promotion d’une consommation responsable de ses boissons" avec des actions de sensibilisation contre l'alcoolisme portées par l’Association Avec Modération ! La Réunion, de l’information volontaire fournies aux consommateurs sur les emballages et de l’innovation avec des produits sans alcool.

A noter que "la Dodo Kartier en Lèr" est une édition limitée et les étiquettes normales devraient revenir progressivement en rayon à compter de fin juillet.

Pour rappel, selon les chiffres de l'Institut national de veille (INVS - 2015) tous les ans 250 personnes meurent d'alcoolisme La Réunion. Le taux de décès des décès lié à l'alcoolisme est trois fois supérieur à celui de la France métropolitaine (1,8% des décès à La Réunion contre 0,5% en Métropole).

