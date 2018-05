"Cette grève, c’est pour se rebeller contre la vie chère et surtout contre l’augmentation de l’essence". Hier, un groupe de citoyens réunionnais a annoncé vouloir bloquer la SRPP au Port, et vouloir mener une opération escargot de Cambaie jusqu'à Saint-Denis, ce mercredi 30 mai, dès 5h du matin.

"Réunionnais en colère"

Née sur les réseaux sociaux, cette initiative citoyenne a suscité énormément de réactions, principalement sur Facebook. Dans le courant de la journée, les Réunionnais, à l'origine de la mobilisation, ont donc décidé de créer une page spéciale consacrée au mouvement prévu ce jour. Regardez :

L'action serait menée par "des jeunes" qui auraient compris que "si on ne réagit pas par nous-même, rien ne se fera". Hier, la préfecture déclarait avoir été prévenue par mail.

"Nous laisserons passer tous les véhicules prioritaires"

Si le service de renseignement territorial a également été avisé, selon nos informations, aucun dispositif particulier n'est prévu de la part des autorités pour stopper tout blocage. Néanmoins, les citoyens mobilisés promettent : "dans le cadre de l'opération escargot sur la route du littoral, nous laisserons passer tous les véhicules prioritaires". "Et si un particulier a besoin qu'on le laisse passer pour des raisons urgentes, il n'aura qu'à nous prévenir via Facebook et nous le laisserons passer" ajoute un membre du mouvement.

Réactions mitigées

Selon lui, hier, "le message est passé" : "on lit beaucoup de commentaires. Certains internautes sont d'accord avec nous, d'autres ne comprennent pas". Pour preuve, sur les réseaux sociaux, on peut lire diverses réactions. On note celle de cette internaute qui déclare : "Belle initiative. En espérant que les gens vont se mobiliser". À l'inverse, un usager du réseau social a montré son indignation quant à l'opératin escargot prévue : "Ca nous manquait cette semaine, d'être tous bloqués, encore une fois sur cette p*** de route. On va encore être pénalisé sur notre journée de travail"

Ruées dans les stations-services

Le blocage de la SRPP inquiète aussi certaines personnes, qui se sont ruées sur les pompes à essence, ce mardi. Voici quelques captures d'écran de publications diffusées sur le groupe Facebook Radar974 :

"Les citoyens sont en colère et on peut les comprendre"

En ce qui concerne l'augmentation des prix du carburant, Imaz Press a interrogé Gerard Lebond, président du syndicat des gérants de stations-services. Il a déclaré : "les citoyens sont en colère et on peut les comprendre. Les prix des carburants impactent lourdement le budget familial puisqu’il n’y a pas beaucoup de transports en commun. Nous sommes en démocratie et la démocratie permet aux citoyens de s’exprimer. Maintenant je pense qu’il faut aussi regarder le verre à moitié plein, les prix des carburants à La Réunion sont beaucoup plus compétitifs qu’en métropole".

Blocage de la Région ou de la préfecture?

Ce mardi soir, les citoyens mobilisés donnaient quelques précisions sur leur mouvement : "deux équipes se mettront en action dès cinq heures du matin. L'une se donnera rendez-vous devant la SRPP du Port et la deuxième sera en opération escargot sur la route du littoral". À l'issue, tous se concerteront afin de décider les actions à mener. Ils envisagent de se rendre à la préfecture ou encore de bloquer les locaux de la Région. Cette dernière "a les moyens de baisser les prix des carburants" a affirmé l'un d'entre eux.

C'est effectivement la Région qui fixe le taux de la taxe sur les carburants à La Réunion. Taxe dont bénéficient le Conseil régional, le Département, les Villes et l'EPCI Transport. Pour l'année 2018, le montant de cette taxe a été fixée à environ 60 centimes d'euro par litre d'essence et environ 40 centimes d'euro par litre de gazole. Les détails ici.

