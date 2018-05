Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ils ont manifesté mardi 29 mai devant la préfecture alors qu'ils s'étaient déjà mobilisés une semaine plus tôt : le mardi 22 mai 2018. Les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion ont dénoncé leurs conditions de travail qui seront, en partie, évoquées dès demain lors d'un conseil d'administrations. A l'issue de leur mobilisation, les syndicalistes attendaient également deux réunion : un comité technique et une commission administrative paritaire (CAP). Elles se sont tenues ce jour, mercredi 30 mai, dans un climat plutôt tendu. Les membres du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels (SNSPP) sont sortis de la salle précipitamment.

