Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mai, les gendarmes saint-louisiens ont découvert trois corps sans vie dans une maison du quartier Bel-Air. Il s'agissait de deux hommes et d'une femme, tués par balle. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les enquêteurs ont rapidement compris qu'un des hommes était l'auteur présumé des faits. Il aurait tué son ex petite-amie et son nouveau compagnon, puis il se serait suicider. Les résultats de l'autopsie réalisée en début de semaine permettent d'affirmer que les deux armes retrouvées sur les lieux ont bien été utilisées pour tuer. Aussi, selon le parquet, le meurtrier présumé et son ex-femme ne formaient pas un couple violent.

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mai, les gendarmes saint-louisiens ont découvert trois corps sans vie dans une maison du quartier Bel-Air. Il s'agissait de deux hommes et d'une femme, tués par balle. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les enquêteurs ont rapidement compris qu'un des hommes était l'auteur présumé des faits. Il aurait tué son ex petite-amie et son nouveau compagnon, puis il se serait suicider. Les résultats de l'autopsie réalisée en début de semaine permettent d'affirmer que les deux armes retrouvées sur les lieux ont bien été utilisées pour tuer. Aussi, selon le parquet, le meurtrier présumé et son ex-femme ne formaient pas un couple violent.