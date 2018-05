"Les passages nuageux n'altèrent pas l'impression de beau temps et notamment sur les sommets qui devraient rester au soleil" prévoit Météo France pour ce mercredi 30 mai 2018. Nous publions les prévisions des météorologues ci-dessous

Début de journée majoritairement au soleil avec une exception pour le Sud où les entrées maritimes occasionnent de petites ondées. Ensuite, la matinée s'annonce calme avec de belles périodes ensoleillées avant le retour des nuages sur les pentes. L'après-midi, ces nuages occupent les hauts et s'accompagnent de faibles et rares averses essentiellement dans les hauts de Saint-Denis, les hauts de Bras-Panon et la région de Takamaka mais l'on ne peut exclure une petite ondée sur le littoral Nord par débordement. Ailleurs, les passages nuageux n'altèrent pas l'impression de beau temps et notamment sur les sommets qui devraient rester au soleil.

Peu d'évolution des températures. Les maximales, voisines ou légèrement supérieures aux normales, atteignent 26 à 29°C sur le littoral, 22 à 24°C à Cilaos ou Mafate, 20 à 22°C dans les Plaines et 14 à 16°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe.

C'est un régime de brises qui prédomine avec tout de même un faible vent à dominante Sud, voire modéré vers la Pointe des Aigrettes ainsi que vers Sainte-Rose.

La mer est peu agitée à agitée avec une houle de Sud-Ouest qui s'amplifie légèrement pour atteindre 2m20 environ et une petite houle d'alizé qui continue de s'amortir.