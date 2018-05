Ce mardi 30 mai 2018, les membres du CRPEM (Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de La Réunion) ont une nouvelle fois dit leur mécontentement et leur inquiétude concernant la concurrence qu'ils jugent "déloyale" des importateurs. Les pêcheurs-artisans dit ''ti pêcheurs'' veulent la pérennisation de leur emploi par la valorisation de leur secteur d'activité.

Manque de volonté de la part de l’interprofession

Mardi dernier, le comité des pêches est allé sonner à la porte de l’ARIPA (Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture) pour lui faire part de ses doléances concernant la précarité des emplois dans le secteur de la pêche. '' Suite à cela, l'Aripa a organisé unilatéralement une réunion, l'a annoncée par voie de presse sans détailler l'ordre du jour et avant même d'en informer les principaux intéréssés, ni vérifier leur disponibilité'', la réunion n'a pas eu lieu indique les ti pêcheurs

'' Le comité des pêches a échangé avec l'interprofession et a proposé d'organiser cette réunion, a envoyé des invitations et s'est vu opposer une fin de non recevoir: ce qui a scéllé la conviction des petits pécheurs du manque de réelle volonté de l'Aripa de les aider '' disent encore les ti pêcheurs.

Nicolas Hibon, secrétaire régionales des comités des pêches de La Réunion déclare qu’en ‘’ayant une confiance érodée et fait un constat du manque de volonté à aider de la part de l’ARIPA, les pêcheurs ont donc décidé de se tourner vers le comité''.

L’importation, une menace pour l’emploi local

Bertrand Baillif, pêcheur depuis 23 ans et président du CRPMEM déclare que les professionnels de la pêche ‘’n’arrivent plus à écouler convenablement leurs poissons sur le marché local. Ils n’arrivent plus à faire face à l’importation maritime des poissons ‘’ :

Il énonce également que ‘’ le bateau qui effectue le voyage entre Madagascar est prévu d’arriver à la fin de le semaine ‘’. Le comité sera présent pour ‘’applaudir et dire bravo aux poissons qui tuent l’emploi réunionnais ‘’.

L'ensemble des membres du comité des pêches ''demande aux acteurs concernés et aux instances officielles de suspendre ces importations de poissons par bateaux qui ne se déroulent pas dans un cadre règlementaire satisfaisant et pénalisent l’emploi local ‘’.

