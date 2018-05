L'activité sismique se poursuit sur l'île de Mayotte. Le Bureau de recherches géologiques et minières a publié les mesures des trois derniers séismes survenus le 29 mai 2018. Nous publions ci-après le point de situation communiqué par la préfecture de Mayotte :

Au cours des dernières 24 heures, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a enregistré 3 séismes d’une magnitude égale ou supérieure à 4.0 :

- lundi 28 mai à 20h09 d’une magnitude de 4.7

- mardi 29 mai à 01h12 d’une magnitude de 4.9

- mardi 29 mai à 18h53 d’une magnitude de 4,8

L’activité géologique en cours se poursuit et reste concentrée dans un secteur géographique situé entre 50 et 60 km à l’Est de Mamoudzou.

Afin d’apporter des réponses aux questions que se posent encore les habitants sur ce phénomène, la préfecture a activée ce mardi une adresse mail : seisme@mayotte.pref.gouv.fr.

Cette adresse ne se substitue pas à la nécessité des habitants de signaler aux mairies les dégâts constatés sur les bâtiments et dans les sols.

Il est rappelé qu’en cas de séisme :

- si l’on se trouve en intérieur, il convient de : se protéger sous une table ou le long d’un mur porteur et de s’éloigner des fenêtres ;

- si l’on se trouve à l’extérieur, il convient de s’éloigner le plus possible des éléments pouvant s’effondrer : bâtiments, ponts, corniches et réseaux électriques.

Il est rappelé qu’en cas de secousse forte, les personnels de l’Éducation Nationale prendront en charge les enfants présents dans les bâtiments scolaires. Les parents sont appelés à ne pas se déplacer pour chercher leurs enfants sauf demande expresse des autorités.