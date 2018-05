Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

Suite aux blocages du chantier de la NRL survenus ce lundi à La Possession, Saint-Denis et la Grande Chaloupe, Hubert Poinapin, président du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers (SRTT), et son fils, Gaël Poinapin, gérant du Groupement réunionnais des transporteurs du Sud (GRTS) ont décidé de déposer une plainte.

