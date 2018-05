Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Thierry Robert, député de la septième circonscription de La Réunion et conseiller municipal de Saint-Leu informe ce mercredi 30 mai de la décision de la cour d'appel de Bordeaux concernant le schéma départemental des carrières de 2014. La Cour d'appel de Bordeaux a décidé d'annuler cette décision et l'arrêté du préfet qui, pour rappel, incluait l'exploitation de quatre nouvelles carrières dans le cadre du chantier de la Nouvelle route du littoral (Bois Blanc, l'Ermitage, Bellevue et Dioré). Cette décision risque de retarder, une nouvelle fois, le chantier de la Nouvelle route du littoral. En début de soirée, le préfet a déclaré : prendre "acte de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux relative à la mise à jour du schéma départemental des carrières de 2014". Il a ajouté : "une analyse nécessaire est en cours par les services de l'État pour garantir la sécurisation des procédures nécessaires à la réalisation de la nouvelle route du littoral, déclarée d'utilité publique'. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de presse de Thierry Robert

