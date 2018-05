BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 30 mai 2018



- Blocage de la SRPP et opération escargot : Les Réunionnais en colère passent à l'action

- La bière Dodo à l'effigie des quartiers, pourquoi faire...

- Le Port - 3eme édition du Salon du bébé et de la petite enfance : tout pour les tout-petits

- [VIDÉOS] Au Yémen et à Oman le cyclone Mekunu a fait des ravages

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une impression de beau temps

Des citoyens ont décidé de se mobiliser ce mercredi 30 mai pour protester contre le gouvernement Macron et la hausse des prix des carburants. Diminution des retraites, vie chère, durcissement du contrôle technique automobile... Les revendications des Réunionnais qui se disent "en colère" sont nombreuses. Néanmoins, pour rassembler le plus de monde, ils mettent l'accent sur l'augmentation des tarifs de l'essence et du gazole. A la veille du mouvement, suite à l'annonce de la mobilisation, les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux.

C'est le dernier coup de com des Brasseries de Bourbon : des bières Dodo à l'effigie de quartiers de La Réunion. A l'heure où le fléau de l'alcoolisme est érigé en combat prioritaire, cet amalgame entre bière et certains quartiers de l'île passe mal pour certains

Du vendredi 8 juin au dimanche 10 juin 2018, la Halle des manifestations du Port ouvre ses portes à la 3eme édition du Salon du bébé et de la petite enfance. Ce sont les papas qui sont mis à l'honneur cette année. L'événement est une occasion pour les parents et les futurs parents d'échanger et de partager leurs expériences avec les professionnels et obtenir des conseils. Des conférences, des jeux, des animations et l'élection du plus beau bébé sont programmés. L'entrée est gratuite.

[VIDÉOS] Au Yémen et à Oman le cyclone Mekunu a fait des ravages

La semaine dernière, entre le mercredi 23 mai et le samedi 26 mai, le cyclone Mekunu, de catégorie 3, est passé au sud-ouest de l'Oman et sur l'île Socotra, au Yémen. Onze personnes au mons ont perdu la vie, huit marins ont été portés disparus, 1000 familles ont été évacuées et l'équivalent de plusieurs années de pluie est tombé.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une impression de beau temps

"Les passages nuageux n'altèrent pas l'impression de beau temps et notamment sur les sommets qui devraient rester au soleil" prévoit Météo France pour ce mercredi 30 mai 2018