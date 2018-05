BONJOUR. Voici les titres développés ce jeudi 31 mai 2018 :



- À Saint-Louis : mort d'un homme de 33 ans - Le cabinet médical lui refuse une consultation, il décède peu de temps après

- Nouveau programme de prévention santé : "Dites non au diabète"

- Opération "Adoptions et croquettes" : Une nouvelle vie pour nos amis à quatre pattes

- En Guadeloupe, une tortue géante sur la plage

- Météo France la di, i koné pa ankor si la fé : Un généreux soleil

Jonathan, un Saint-Louisien de 33 ans, est décédé vendredi 25 mai, peu avant midi. Pris d'une crise de toux, il s'était rendu au cabinet de son médecin traitant quelques minutes plus tôt. Mais faute d'avoir une carte vitale à jour, la secrétaire médicale lui a refusé la consultation. Résultat : le trentenaire est reparti en direction de chez lui. Mais à chemin, il s'est écroulé par terre. Il est finalement décédé chez un camarade qui a tenté de lui porter secours. Le frère de la victime, David, a accepté de raconter à Imaz Press cet évènement tragique.

La Caisse générale de sécurité sociale, en coordination avec l'Agence régionale de santé, la Mutualité de la Réunion, et d'autres partenaires, lance un nouveau programme de prévention contre le diabète. Ce programme de santé innovant, entièrement financé par la Cgss, vise à prendre en charge des patients non diabétiques mais présentant un haut risque de développer un diabète. Le but est donc de prévenir et endiguer le plus tôt possible la maladie afin de réduire le nombre de personnes diabétiques et les complications médicales liées au diabète.

L'association Réunion Protection Animale organise le samedi 2 juin la 6e édition de son opération " Adoptions et croquettes ". Au Monde des Animaux à Sainte-Marie, de 8 à 19 heures, venez à la rencontre de votre futur animal de compagnie. Vous pourrez aussi faire des dons au profit des nombreux animaux sauvés par RPA, comme Tchoupie, ce pauvre petit chien violenté mais aujourd'hui sain et sauf.

Le 14 mai dernier, sur une plage de Guadeloupe dite "Les Perles", une tortue géante a été filmée sur le rivage. Cette tortue impressionnante par sa taille été venue pondre ses oeufs sur la plage devant les yeux ébahis des personnes qui admiraient le spectacle. Il s'agirait d'une tortue luth dont la femelle peut atteindre à l'âge adulte les 700 kilos.

Pour cette journée du jeudi 31 mai 2018, le soleil sera au rendez-vous, prévient Météo France.