Jonathan, un Saint-Louisien de 33 ans, est décédé vendredi 25 mai, peu avant midi. Pris d'une crise de toux, il s'était rendu au cabinet de son médecin traitant quelques minutes plus tôt. Mais faute d'avoir une carte vitale à jour, la secrétaire médicale lui a refusé la consultation. Résultat : le trentenaire est reparti en direction de chez lui. Mais à chemin, il s'est écroulé par terre. Il est finalement décédé chez un camarade qui a tenté de lui porter secours. Le frère de la victime, David, a accepté de raconter à Imaz Press cet évènement tragique.

"C'était entre onze heures et midi, vendredi. Mon frère a été prise d'une quinte de toux très forte. Alors il s'est rendu chez son médecin traitant dans le quartier de La Palissade. En entrant, il a expliqué la situation à la secrétaire qui lui a demandé sa carte vitale puis il est sorti prendre l'air" raconte le frère du Saint-Louisien, décédé ce vendredi 25 mai.

Une carte vitale pas à jour

Après s'être aéré, Jonathan est retourné dans le cabinet. Là, la secrétaire lui aurait signalé que sa carte vitale n'était pas à jour. Elle lui aurait donc refusé une quelconque consultation pour sa crise de toux. "Tenir tête aux gens, ce n'est pas le genre de mon frère alors il est tout de suite sorti pour repartir chez lui mais il n'est jamais arrivé..." explique David qui, quelques minutes plus tard, a reçu un coup de téléphone pour lui annoncer que son frère était à terre.

Il s'est écroulé par terre

En effet, une fois sorti du cabinet médical, Jonathan s'est écroulé par terre. Et ce, en pleine rue, à proximité de la case d'un de ses camarades dont il a pu crier le nom. Son ami est sorti de chez lui puis il a pris soin de Jonathan à l'intérieur de son domicile. Il lui a procuré les premiers secours, lui a fait boire un peu d'eau... C'est à ce moment là que Jonathan aurait raconté la façon dont il a été reçu au cabinet médical.

Jonathan allait avoir 34 ans dans un mois

Puis, les pompiers sont arrivés. Accompagnés du Smur, ils ont continué à prodiguer à Jonathan un massage cardiaque. En vain, Jonathan est décédé. Lui qui n'était atteint d'aucune pathologie particulière allait avoir 34 ans dans un mois, jour pour jour.

La famille est "choquée"

Si sa famille n'envisage pas encore de déposer plainte, c'est parce qu'elle se dit trop "choquée" par cet évènement tragique. "On n'a pas la tête à ça. On préfère faire notre deuil" déclare David qui avoue ne pas comprendre : "normalement, quand une carte vitale n'est pas à jour, on peut quand même consulter le médecin...".

Néanmoins, selon nos informations, le médecin traitant de Jonathan et la secrétaire du cabinet médical ont été convoqués par les gendarmes. Les proches de la victime ont également fait une déposition auprès des autorités.

Contacté par nos soins, le cabinet médical n'a pas été en mesure de nous donner la moindre information. Affaire à suivre.

sw/www.ipreunion.com