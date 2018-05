"Il y a un ras-le-bol avec l'augmentation des charges sociales. Avant, on payait tous les trimestres, maintenant on va devoir payer tous les mois. Cela nous demande d'avoir beaucoup de trésorerie" s'insurge Jean-François Maillot, membre fondateur du CSAPR.

"Asphyxiés par les charges de la sécurité sociale"

En effet, dans des courriers qu'ils ont fait parvenir à la Chambre de commerce et d'industrie, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, à la Région et à la CGSS, les artisans, et indépendants du CSAPR se disent "asphxyés par les charges de la sécurité sociale".

Dans ces courriers, ils dénoncent "la situation dramatique que vivent aujourd’hui les, " TPME-TPMI ", artisans et indépendants en général".

Le collectif énonce les difficultés auxquelles doivent faire face les indépendants et les très petites et moyennes entreprises et industries "alors que l’économie insulaire devient chaque jour plus concurrentielle, plus normative et donc plus contraignante, augmentant mécaniquement les coûts de production et de services, leurs charges sociales s’amoncellent inexorablement".

"On n'arrive plus à pérenniser les entreprises"

Ces entreprises disent devoir fair face à des problèmes de trésorerie et à des difficultés d'accès aux prêts bancaires car "elles sont systématiquement écartées par les organismes bancaires, au motif de ne pas être à jour dans leurs cotisations sociales". "On n'arrive plus à pérenniser les entreprises. Beaucoup risquent de fermer encore cette année" commente Jean-François Maillot.

Face à l'ensemble de ces difficultés, le collectif réclame à la Sécurité sociale "des mesures d’urgence, pour les " TPME-TPMI ", artisans et indépendants réunionnais, pour qu’ils puissent normalement et décemment continuer à travailler, sans être asphyxiés ou continuellement menacés de fermeture, par les organismes prétendument " sociaux "."

Pour eux, "les dispositifs européens, nationaux ou locaux d’aides aux " TPME-TPMI ", artisans et indépendants, sont inadaptés à l'exercice d'une activité pérenne".

Opération escargot? "Suspense"

Afin d'obtenir satisfaction, le collectif prévoit de rencontrer le directeur de la CGSS Christophe Madika ce jeudi 31 mai 2018. Les professionnels mobilisés mèneront-ils une opération escargot pour se rendre du Barachois jusqu'à la CGSS? "Suspense" répond Jean-François Maillot avant d'ajouter : "on ne compte pas non plus se rendre qu'à la CGSS. On verra demain (ce jeudi 31 mai)".

