Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 5 heures

La Caisse générale de sécurité sociale, en coordination avec l'Agence régionale de santé, la Mutualité de la Réunion, et d'autres partenaires, lance un nouveau programme de prévention contre le diabète. Ce programme de santé innovant, entièrement financé par la Cgss, vise à prendre en charge des patients non diabétiques mais présentant un haut risque de développer un diabète. Le but est donc de prévenir et endiguer le plus tôt possible la maladie afin de réduire le nombre de personnes diabétiques et les complications médicales liées au diabète.

