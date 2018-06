BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 1er juin 2018 :



- Submersion marine et recul du trait de côte, Saint-Paul : feu vert pour un plan de protection du littoral

- Constructys craint la réforme de la formation professionnelle dans le BTP : "Nous voulons garder la main sur nos fonds"

- Saison des baleines : quelques consignes à respecter pour les approcher

- Handball - Le Réunionnais Daniel Narcisse marque le dernier but de sa carrière

- Météo France la di, i koné pa ankor si la fé - Une très belle journée en perspective

Les résultats de l'enquête publique relative au projet de Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) "recul du trait de côte et submersion marine" sur la commune de Saint-Paul, ont été publiées. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, accompagné de la réserve suivante : supprimer le zonage rouge hachuré et en faire une zone rouge similaire aux autres. Autrement dit, interdire les constructions sur la plage de l'Hermitage et à l'arrière de cette dernière. De quoi modifier le projet de recul des paillotes et satisfaire les membres du collectif de Défense du domaine public maritime (DPM).

Constructys est un opérateur de formation spécialisé dans le BTP, qui existe depuis 1972 à La Réunion. Ses missions : accompagner les entreprises dans l'analyse de leurs besoins en compétentes et formation, et les aider à la mise en oeuvre et la gestion administrative de leur plan de formation. Spécialisé dans le BTP, Constructys craint la réforme de la formation professionnelle portée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. "Nous voulons garder notre spécificité et garder la main sur nos fonds collectés et les salaires de nos employés a expliqué Yannick Painiaye, président de Constructys. Nous voulons continuer à prendre notre destin en main."

- Saison des baleines : quelques consignes à respecter pour les approcher

Une baleine a été observée pour la première fois cette année près de nos côtes le vendredi 25 mai 2018 au large de Trois-Bassins. L'association Globice affirme que la saison des baleines a bien commencé. Afin de préserver ces mammifères marins et profiter du spectacle sans les déranger, l'association Glocibe rappelle les règles à suivre en cas d'approche par bateau.

- Handball - Le Réunionnais Daniel Narcisse marque le dernier but de sa carrière

Ce jeudi 31 mai 2018 au soir, l'équipe de Daniel Narcisse, le PSG, s'est illustré lors de la finale du championnat de France de handball à Chambéry face à Montpellier. Le Réunionnais a joué le dernier match de sa carrière de handballeur et a remporté avec son équipe une quatrième victoire consécutive en Championnat de France. Un match qu'il "a eu peur" de ne pas gagner a-t-il assuré. Cette victoire a offert des adieux parfait à Narcisse. (photo d'archive)

Météo France la di, i koné pa ankor si la fé - Une très belle journée en perspective

Pour ce vendredi 1er juin 2018, Météo France prédit une journée ensoleillée avec de belles éclaircies sur toute l'île même si quelques nuages feront leur apparition durant l'après-midi.