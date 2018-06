Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 2 heures

Constructys est un opérateur de formation spécialisé dans le BTP, qui existe depuis 1972 à La Réunion. Ses missions : accompagner les entreprises dans l'analyse de leurs besoins en compétentes et formation, et les aider à la mise en oeuvre et la gestion administrative de leur plan de formation. Spécialisé dans le BTP, Constructys craint la réforme de la formation professionnelle portée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. "Nous voulons garder notre spécificité et garder la main sur nos fonds collectés et les salaires de nos employés a expliqué Yannick Painiaye, président de Constructys. Nous voulons continuer à prendre notre destin en main."

