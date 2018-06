Voici le programme des manifestations sportives de ce week-end du 2 et 3 juin 2018

Football: Quarts de finale de la coupe régionale de France

Les quarts de finale de la coupe régionale de France auront lieu ce week end pour les groupes A et B, soit 8 rencontres au programme.

Samedi 20h:

St Pierroise – FC Parfin

Ste Suzanne – Capricorne

Dimanche 15h:

Ste Marie – OCSA Léopards

Jeanne d'Arc – St Louis

Ste Pauloise – St Louisienne

Excelsior – SDEFA

St Denis – Petite Ile

Tamponnaise – Marsouins

VTT: 3 heures d'endurance du CCSL

Le CCSL organise une épreuve d'endurance par équipes de 2 ce dimanche matin sur le circuit motocross Lysette Dorseuil de la Rivière St Louis. Le départ sera donné à 10h30 et les binômes devront parcourir le plus de distance possible en se relayant à chaque tour pendant 3 heures. Le circuit de 2,9km alliera relances et agilité.

Escalade: Championnat de France difficulté

10 athlètes dont 6 membres de l’équipe régionale et du Pôle espoir outre mer, représenteront la Réunion lors du championnat de France de difficulté jeunes ce week end à Tournefeuille.

Minimes dames : ILTIS Kintana (Austral Roc), POULLAIN Candice (7alouest), IMBERT MONIEZ Nais (Austral Roc)

Minimes hommes : PAYET Téo (Austral Roc), DAUVILLIER Rudy (Escalade d’abord Saint Charles)

Cadets : CHERIF Iliann (Austral Roc), BURETTE Jules (7alouest)

Cadette : FONTAINE Lisa (Austral Roc)

Juniors dames : FLEURET Elma (7alouest), SAUREL Lucile (Austral Roc)

Les qualifications auront lieu samedi, puis les demi-finales et finales dimanche.

Course à pied: Semi des Cannes

Le CAG St Pierre organise son semi marrathon ce dimanche, à 7h00 au stade de Bois d'Olive. Le parcours de 21km emmènera les coureurs à travers les rues de la ville et les champs de cannes, pour revenir ensuite au stade de Bois d'Olive où sera jugée l'arrivée.

Course à pied: Foulées de l'IMS Raphael Babet

"Les Foulés de l’IMS Raphaël BABET", sont organisées par l’IMS Raphaël BABET, en collaboration avec l’Association Culturelle et Sportive du Grand sud sous l'égide de la LRA, ce dimanche à 07h30 à Saint-Joseph. Au programme, un trail urbain de 17km dans les rues de la ville, départ de l'IMS et arrivée au stade Lepneveu.

Course à pied: Trail Urbain de Ste Clotilde

L'ADPESR organise un trail urbain ce dimanche à Sainte Clotilde sur une parcours de 10km dans les rues du quartier, départ à 7h30 de la mairie annexe et arrivée au même endroit.

Moto: Motocross de Bras Panon

La 6ème manche du championnat régional de motocross aura lieu ce dimanche à Bras Panon sur le terrain de la Caroline, organisée par le MX Bras Panon.

Moto: Trial du Colorado

Azot'yzone organise une épreuve de moto trial ce dimanche au Colorado de 9h00 à 15h00. Le départ sera donné à 10h00 pour un tracé reliant 8 zones à franchir.

Athlétisme: Pointes d'Or

Le championnat régional benjamins et minimes aura lieu ce dimanche 3 juin à partir de 9h00 au stade régional de Petite Ile. Les jeunes athlètes joueront les titres régionaux sur les courses de 50, 100 et 1000m, 80 et 200m haies ainsi que sur tous les sauts et lancers.

Triathlon: Championnat régional

Le championnat régional de triathlon aura lieu ce dimanche à St Gilles les bains, organisé par l'ORT sur un format sprint. Le départ sera donné à la plage de trou d'eau à 7h30 pour 750m de natation dans le lagon, puis 23km de vélo en direction de St Paul (demi tour au cimetière marin) et retour à la plage des Brisants pour 5km de course à pied.

www.ipreunion.com