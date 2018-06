Pour ce vendredi 1er juin 2018, Météo France prédit une journée ensoleillée avec de belles éclaircies sur toute l'île même si quelques nuages feront leur apparition durant l'après-midi. Voici le bulletin complet de Météo France

Cette journée s'annonce à nouveau sous les meilleurs auspices. En début de journée, le ciel est ensoleillé sur l'ensemble du département même si quelques nuages viennent "taquiner" les franges côtières de Saint Joseph à Sainte Rose. Les températures fraiches du petit matin, tout au plus 5°C au Maïdo et 21°C à Saint Denis, remontent rapidement.



Il faut attendre le milieu de la matinée pour voir apparaitre les premiers cumulus le long des versants. L'après midi, on retrouve une couverture nuageuse principalement sur les hauteurs de La saline à Saint Joseph en passant par Le Tampon. De rares averses peuvent faiblement arroser ces régions.



Ailleurs, les éclaircies continuent à l'emporter généreusement, et tous les pitons au dessus de 1800m restent au soleil. Au plus chaud de cette journée, on retrouve des maximales proches des normales, voire localement supérieures. Sur le littoral, elles s'échelonnent de 26 à 29°C, 20 à 22 °C dans les cirques et au Pas de Bellecombe, elles gagnent près de 15°C en cours de journée, pour atteindre environ 17°C.



Le vent de Sud-Est reste sensible vers Saint Pierre et Champ Borne et l'après midi un petit vent de Sud agite légèrement les pavillons des plages de l'Ouest . La mer est généralement belle à peu agitée.