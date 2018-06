Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce vendredi 1er juin, au lendemain d'un conseil d'administration, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 974), a annoncé avoir programmé la construction de six centres de secours et la création de 55 nouveaux postes de sapeurs-pompiers professionnels. Pour rappel, les mardi 22 mai et lundi 28 mai, les soldats du feu s'étaient mobilisés pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de presse du SDIS :

Ce vendredi 1er juin, au lendemain d'un conseil d'administration, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 974), a annoncé avoir programmé la construction de six centres de secours et la création de 55 nouveaux postes de sapeurs-pompiers professionnels. Pour rappel, les mardi 22 mai et lundi 28 mai, les soldats du feu s'étaient mobilisés pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de presse du SDIS :