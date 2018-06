Selon la préfecture de La Réunion, une suspicion de toxi-infection alimentaire touchant des enfants accueillis dans plusieurs crèches de la commune Saint-Paul a été déclarée le 1er juin 2018 : 42 enfants ont déclaré des symptômes sans gravité (allergies). Aucun des enfants n'a dû être hospitalisé.

La totalité des repas proviennent de la même entreprise. Les denrées suspectes ont été consignées par les services de l’État.

Les mesures administratives préventives ont été prises pour éviter tous risques et nouvelles contaminations.

Une enquête a été menée ce jour par les services de l’État (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) avec des prélèvements sur tous les sites et se poursuivra les prochains jours. Cette enquête permettra d'identifier, en lien avec l'enquête alimentaire conduite par l'ARS-OI, les germes en cause. Cette enquête permettra en outre de décider des suites administratives et/ou pénales à mettre en œuvre.