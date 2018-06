[A MADAGASDAR IL NY A PAS QUE LE SALEGY, IL Y A AUSSI KRISTEL]

Imaginez la salle de presse du Sakifo, ambiance (plus ou moins) studieuse devant les ordinateurs et puis tout à coup un gros (gros) son.... Juste à côté... Les têtes se lèvent, "c'est qui ?", demandent les uns aux autres. "C'est Kristel" répond un érudit.

Et il ajoute : Kristel, mais oui, la super girl malgache, la grande révélation musicale de l'année 2017. Chevelure déployée, voix dure et sucrée à la fois, son frère pour guitaro et son compagnon à la batterie, elle conte Madagasdar, la misère, la joie, les mille petits riens qui font la vie de nos voisins de la Grande Ile.

L'érudit arrête là son discours, il n'y a plus personne dans la salle de presse, tout le monde est allé voir Kristel, mais oui, la super girl malgache, la grande révélation....