L'Homme et l'Environnement - Île de la Réunion

Echanges professionnels de convergences multi secteurs, pour dynamiser et harmoniser nos réseaux et nos projets en cours à La Réunion et dans l'Ocean indien.

Hommage particulier cette année pour l' ONG L'Homme et l'Environnement Madagascar, qui fête ses 25 ans d'actions. Focus sur le besoin urgent de préserver la Forêt de Vohimana, qui héberge de rares lémuriens Hyndris!!!

Le programme :

- de 8h-10h à St Philippe : Visite de la pépinière Latitude fruitière : l’Agroforesterie

- de 11h à 13h à Eco ferme Vincendo-Petite-Ile : visite de la plantation de coco - patrimoine bâti.

- de 14h à 16h : '' Balade éco citoyenne'' ramassage déchets en bord de mer à Terre Sainte

DEAL et SUFP UNIV

Marché bio (marché nocturne de Saint-Denis)

En partenariat DEAL et les Etudiants Licence Pro Agronomie REUNION, organise un marché de producteurs péi-bio, afin de promouvoir le cursus universitaire, d’une part, et d’autre part, l’agriculture durable RUN. Le but est aussi, d’inciter les réunionnais à consommer local, sain, et à produire autrement (sans produits chimiques,etc)

Mairie de La Possession : découverte de mon éco-quartier de demain : Coeur de ville

Issu d’une stratégie volontariste de la Ville, soutenue par ses partenaires, le futur centre-ville de La Possession se construit et grandit avec une ambition toute particulière : replacer les citoyens au cœur et construire une nouvelle ville. L’Éco-quartier Cœur de Ville de La Possession devient la 1ère Smart City de La Réunion et de l’Outre-mer. Au delà du concept, en développant la Smart City, il s’agit pour les habitants de profiter d’un cadre de vie profondément amélioré. Les nouvelles technologies se mettent au service des citoyens en leur proposant plus de confort, plus de services mais aussi plus d’économies en donnant la possibilité à chacun de mieux maitriser ses consommations d’énergies par exemple. Ce développement doit intégrer les impacts de l’urbanisation sur l’environnement, en adaptant les usages et en valorisant les atouts du territoire. Nous avons désormais à réaliser la ville durable dans toutes ses dimensions : l’habitat et les formes urbaines, les modes de déplacement, l’environnement et le patrimoine naturel, l’activité et l’animation, les services de proximité, …

Au programme :

• Inauguration de La Promenade des Banians

• Découverte de l’exposition " Ici, demain à La Possession "

• Animation scolaires : "2025, j'imagine ma Ville de demain"

• Stands et ateliers créatifs

• Animation musicale & pot citoyen

• Journée portes ouvertes, habiter ou investir ? : visite des logements