Ce samedi 2 juin, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) a reçu une alerte à 16h54 pour deux plongeurs qui auraient été portés disparus à la Pointe au Sel. L'alerte a été lancé par un troisième plongeur qui attendait ses deux camarades sur le bateau et ne les voyaient pas remonter.

Très rapidement, des recherches maritimes et terrestres ont été engagées par le CROSS en lien avec la gendarmerie. Finalement, peu après 17h30, les deux hommes qui plongeaient à 200, voire 300 mètres de la côte ont été retroués sains et sauf par les gendarmes. N'apercevant plus leur camarade, en support sur le bâteau, ils ont décidé de regagner, par leurs propres moyens, la terre ferme.

Le club de plongée concerné a ensuite été averti pour venir chercher ces deux plongeurs.