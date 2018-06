Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 28 mai au 3 juin 2018 :



- L'extraction de roches massives des carrières au point mort : Dioré renforce le mystère autour de l'avenir de la NRL

- Les plongeurs face au risque requins : un sujet polémique

- Blocage de la SRPP et opération escargot : Les Réunionnais en colère passent à l'action

- À Saint-Louis : mort d'un homme de 33 ans - Le cabinet médical lui refuse une consultation, il décède peu de temps après

- Saison des baleines : quelques consignes à respecter pour les approcher

" En l'état actuel des négociations entre la Société Guentoli et le Groupement en charge de la construction de la NRL, aucun accord n'est intervenu " concernant l'extraction de roches massives de la carrière de Dioré, résume Jean-Paul Virapoullé, Maire de Saint-André, dans un communiqué en date du 24 mai 2018, pour calmer la population du quartier qui manifeste son opposition à cette carrière. Ces propos renforcent en réalité le mystère autour de l'avenir de la NRL : pourquoi le groupement en charge du projet n'amorce pas l'exploitation de cette carrière, et ce, alors que le chantier est menacé par un conflit social majeur suite à l'arrêt prévu de l'extraction d'andains à la fin du mois de mai.

Depuis ce week-end, une vidéo fait le "buzz" sur le web. Diffusée sur une page Facebook intitulée "POUR une résolution du risque requin", elle dévoile l'interview d'un scaphandrier qui a oeuvré sur le chantier de la Nouvelle route du littoral. Il raconte qu'il aurait observé des squales à plusieurs reprises alors qu'il effectuait des travaux sous-marins. Un jour, aux environs de 17h, il se serait même fait attaquer par un requin bouledogue qui lui aurait arraché une palme. En réactions, sur internet, certains internautes crient au scandale, d'autres, au mensonge. Pourquoi ce sujet attise-t-il tant le débat? Les plongeurs sont-ils surexposés face aux requins? Encourent-ils un risque très important? Pour répondre à ces questions, Imaz Press a interrogé des professionnels et passionnés qui ont accepté de se confier.

Des citoyens ont décidé de se mobiliser ce mercredi 30 mai pour protester contre le gouvernement Macron et la hausse des prix des carburants. Diminution des retraites, vie chère, durcissement du contrôle technique automobile... Les revendications des Réunionnais qui se disent "en colère" sont nombreuses. Néanmoins, pour rassembler le plus de monde, ils mettent l'accent sur l'augmentation des tarifs de l'essence et du gazole. A la veille du mouvement, suite à l'annonce de la mobilisation, les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux.

Jonathan, un Saint-Louisien de 33 ans, est décédé vendredi 25 mai, peu avant midi. Pris d'une crise de toux, il s'était rendu au cabinet de son médecin traitant quelques minutes plus tôt. Mais faute d'avoir une carte vitale à jour, la secrétaire médicale lui a refusé la consultation. Résultat : le trentenaire est reparti en direction de chez lui. Mais à chemin, il s'est écroulé par terre. Il est finalement décédé chez un camarade qui a tenté de lui porter secours. Le frère de la victime, David, a accepté de raconter à Imaz Press cet évènement tragique.

Une baleine a été observée pour la première fois cette année près de nos côtes le vendredi 25 mai 2018 au large de Trois-Bassins. L'association Globice affirme que la saison des baleines a bien commencé. Afin de préserver ces mammifères marins et profiter du spectacle sans les déranger, l'association Glocibe rappelle les règles à suivre en cas d'approche par bateau.

