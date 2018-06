La matinée de ce samedi 2 juin 2018 devrait être ensoleillée mais les pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest devraient être nuageuses. La mer, elle, est peu agitée. C'est ce que prévoit Météo France Réunion dont nous publions les prévisions ci-dessous :

"On retrouve l'humidité présente sur le Sud-Est aux toutes premières heures de la matinée. Au fil des heures et tout au long de la journée, le ciel redevient tout de même un peu plus variable avec l'apparition d'éclaircies plus ou moins larges. Ces nuages se limitent au littoral et aux pentes.

Sur le reste du département, le temps est assez classique mais un peu plus nuageux que la veille. La matinée est agréable avec un soleil omniprésent. Au fil des heures, difficile d'échapper à la formation des cumulus. Les pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest s'ennuagent avec par endroits un ciel plus gris pouvant laisser échapper quelques petites averses. La masse nuageuse glisse en mer l'après-midi. Sur le littoral Est, un ciel variable est présent avec une prédominance des éclaircies.

L'air sec plus haut est toujours présent au dessus des 2 000 mètres environ. La plupart des sommets sont donc dégagés.

Le vent de Sud-Est est souvent faible, des rafales de 40 km/h soufflent sur les régions de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. Un petit vent de Sud agite légèrement les pavillons des plages de l'Ouest.

La mer est généralement belle à peu agitée."

Retrouvez le bulletin météo dans son intégralité sur le site web de Météo France Réunion, ou cliquez ici.