Sébastien Lecornu, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire sera en visite officielle à La Réunion du lundi 4 au mercredi 6 juin 2018.

Lundi, il est prévu qu'il aille rendre visite à la Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (DEAL) mais aussi qu'il aille visite la centrale photovoltaïque des Cèdres, à l'Etang-Salé. Il rencontrera aussi un client EDF utilisant un chauffe-eau solaire.

Mardi, il participera à une réunion de travail avec le Conseil régional sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il prendra ensuite connaissance du projet d'Ecocité porté par le TCO. Dans ce cadre, il visitera l'éco-quartier Coeur de ville de La Possession.

Enfin, mercredi, il se dirigera à Mafate pour rencontrer les habitants du crique et gouter un petit-déjeuner créole. Avant de repartir pour la métropole, il visitera le Centre régional opérationnel de surveillance et sauvetage (CROSS) au Pot et il assistera à une démonstration d'hélitreuillage en mer.