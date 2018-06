Ce vendredi 1er juin 2018, Renaud Gaillard, gérant de l'Arbradélis à Saint-Denis et président du club de la Restauration Réunionnaise, membre de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'Hôtellerie), présente la 22ème édition de l'opération ''fêtons la cuisine'' qui se déroule le jeudi 7 juin prochain. Une trentaine de restaurants des quatre coin de l'île y participent. Une opération qui a pour objectif de valoriser les restaurateurs réunionnais et les produits du terroir.

‘’ Les restaurateurs vous offrent un menu à moitié prix’’

Le concept est simple, ‘’chaque restaurant participant, élabore un menu et le fait à moitié prix’’. C’est une journée ‘’servant à faire découvrir les établissements et à fidéliser les clients et en attirer de nouveaux’’. Une opération faisant ‘’preuve de bon sens et de communication pour les restaurateurs ‘’ souligne Renaud Gaillard.

Cette offre est valable le midi et le soir dans les restaurants participants.

''Nous constatons une évolution dans la clientèle''

En tant que restaurateur, Renaud affirme que les clients sont beaucoup plus exigeants, cette exigence est dû, selon lui‘’ à l’évolution de la consommation, des réseaux sociaux et la forme de consommation’’. Cette opération vise également à attirer ''cette génération centrée sur le snacking, qui ne côtoient pas forcément les restaurants à cause d’un budget plus restreint ‘’.



Une journée qui s’inscrit sous le signe de la ‘’transmission’’ et du ‘’partage’’ entre les restaurateurs et leurs clients.

eg/www.ipreunion.com