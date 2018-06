BONJOUR. Voici les titres développés ce dimanche 3 juin 2018 :



- [LIVE/PHOTOS-VIDÉOS] Sakifo : Deuxième soirée de l'édition 2018

- [VIDÉOS] L'enquête "Gramoune care" l'a dévoilé : Un gramoune sur deux présente un risque de dépression

- Saint-Leu - Le Festilatino au musée Stella Matutina

- Ça s'est passé cette semaine - Dioré, Requins, Blocage, Décès de Jonathan, Baleines

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé -

Retrouvez l'intégralité de la deuxième du Sakifo 2018 qui a commencé vendredi 1er juin à la Ravine-Blanche de Saint-Pierre. Pour vous, Imaz Press a suivi l'évènement, en direct. Découvrez notre live.

Pour répondre au défi démographique auquel va bientôt devoir faire face La Réunion, à savoir le vieillissement important de la population, une enquête intitulée "Gramoune care" a été réalisée. Menée par l'Agence régionale de santé, le Département de médecine générale de l'Université (DMG) et le Collège des généralistes enseignants Océan Indien, cette enquête a nécessité la participation de 875 personnes âgées. Elle a notamment permis d'affirmer que 46% des gramounes ont un risque de dépression. Un risque beaucoup plus élevé chez les femmes.

Samedi 9 juin 2018, le musée Stella Matutina va vivre au rythme de l'Amérique Latine pour la troisième édition du Festilatino. Porté par l'association "Souffle et rythme" depuis 2015, le Festilatino a pour objectif de favoriser la diversité culturelle en invitant à la découverte de toute la musique latino.Au programme : des ateliers de danse, des concerts de huit groupes différents, des stands de gastronomie. Le tout autour d'un concept fort : faire la "fiesta sans alcool" avec des stands de sensibilisation pour une fête familiale. Dans l'après-midi, de 14h à 17, des cours de danse latine ouvriront le bal. Le tarif est de 5 euros pour l'accès au spectacle et de 10 euros pour le spectacle et les cours de danse.

Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 28 mai au 3 juin 2018 :

- L'extraction de roches massives des carrières au point mort : Dioré renforce le mystère autour de l'avenir de la NRL - Les plongeurs face au risque requins : un sujet polémique - Blocage de la SRPP et opération escargot : Les Réunionnais en colère passent à l'action - À Saint-Louis : mort d'un homme de 33 ans - Le cabinet médical lui refuse une consultation, il décède peu de temps après - Saison des baleines : quelques consignes à respecter pour les approcher

Le temps devrait être agréable sur une bonne partie de l'île. En revanche, le Sud-Est devrait être arrosé et les pentes et hauteurs, ennuagées. Nous publions ci-dessous le bulletin des prévisions de Météo France Réunion :