• le lundi 4 juin : tournoi

13:00 – (poule B féminine) : L’Étoile vs Combani HC (2 x 20 mn)

14:15 – (poule B masculine) : AJSE vs Étoile de Gondeau (2 x 20 mn)

15:30 – (poule A féminine) : HBF St-Denis vs ASC le Geldar de Kourou (2 x 30 mn)

17:30 – (poule A masculine) : Case Cressonnière vs ASC Tsingoni (2 x 30 mn)

19:30 – (poule B féminine) : perdant (L’Étoile / Combani HC) vs Arsenal du Robert (2 x 20 mn)

• le mardi 5 juin : tournoi

13:00 – (poule B masculine) : perdant (AJSE / Étoile de Gondeau) vs Zayen La (2 x 20 mn) 14:15 – (poule B féminine) : vainqueur (L’Étoile / Combani HC) vs Arsenal du Robert (2 x 20 mn) 15:30 – (poule A masculine) : Case Cressonnière vs ASC Tsingoni (2 x 30 mn)

17:30 – (poule A féminine) : HBF St-Denis vs ASC le Geldar de Kourou (2 x 30 mn)

19:30 – (poule B masculine) : vainqueur (AJSE / Étoile de Gondeau) vs Zayen La (2 x 20 mn)

• mercredi 6 juin : matches de classement & finales

Les finales et matches de classement sont organisées en matchs secs de 2 x 30 min. Mi-temps de 10 minutes. Si égalité à la fin du temps réglementaire, une série de jet de 7m sera effectuée.

14:00 – (M) : match pour places 3-4

16:00 – (F) : match pour places 3-4 18:00 – (F) : finale ultramarine féminine

Le vainqueur de ce match sera sacré champion de France ultramarin

20:00 – (M) : nale ultramarine masculine

Le vainqueur de ce match sera sacré champion de France ultramarin.